Atriz de Top Gun não foi chamada para sequência do clássico: - Estou gorda e velha

30/07/2019 | 19:11



Top Gun: Maverick, que servirá como um novo filme da franquia Top Gun, que começou em 1986, contará com Tom Cruise do elenco original, mas não com Kelly McGillis, que foi o interesse amoroso de Maverick no primeiro longa. Sobre o assunto, ela informou que nem chegou a ser convidada para retornar à personagem, Charlie Blackwood. Em entrevista ao Entertainment Tonight, ela informou o seguinte:

- Oh meu Deus, não. Eles não chamaram e nem acho que chamaria. Estou gorda e velha e eu aparento a idade que eu tenho, disse ela, de 62 anos de idade, que abandonou a carreira artística.

Mas se ela está triste em relação a isso? Nem um pouco:

-

Eu prefiro me sentir absolutamente segura em minha pele e com quem e o que sou com a minha idade ao invés de colocar um valor em todas essas outras coisas.

Além disso, informou que não está realmente animada para assistir ao longa, que deve estrear em 2020:

- Não vou sair correndo para o cinema e não vou fugir do cinema. Não está na minha lista de coisinhas que eu gostaria de fazer.