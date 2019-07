30/07/2019 | 18:11



Horas após deixarem de se seguir nas redes sociais e até mesmo apagarem fotos do casal, está confirmado: o namoro de Fernando Zor e Maiara, da dupla com Maraísa, chegou ao fim. A informação foi confirmada ao ESTRELANDO pela assessoria do sertanejo. No contato, foi informado que ambos terminaram o relacionamento em bons termos e de forma tranquila, sem briga.

Recentemente, foi informado que o casal estava passando por uma crise no relacionamento.

Lembrando que essa não é a primeira vez que o assunto ronda os dois. Há um tempo, eles tiveram que negar que o namoro havia chegado ao fim.

Triste, né?