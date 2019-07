Família de São Bernardo é resgatada em Ilhabela após cair em ribanceira

Do Dgabc.com.br



30/07/2019 | 17:48



Uma família de quatro pessoas – dois adultos e duas crianças –, de São Bernardo, foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros na tarde desta segunda-feira (29) após o cair com o carro em uma ribanceira com cerca de 15 metros de altura em Ilhabela, no Litoral Norte de São Paulo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o chamado foi realizado às 17h30 . Segundo testemunhas, o motorista perdeu o controle do carro na Perimetral Norte, entre as praias de Pacuíba e Jabaquara.

O homem e as duas crianças sofreram apenas escoriações leves. A mulher fraturou um membro superior que não foi especificado e ficou presa nas ferragens, mas foi socorrida em bom estado de saúde e enviada para hospital na região.