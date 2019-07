Beatriz Ceschim



30/07/2019 | 16:18

A Fontana de Trevi, em Roma, na Itália, e o Central Park, em Nova York, nos Estados Unidos, são os pontos turísticos internacionais favoritos dos brasileiros, de acordo com o Booking.com. A plataforma de viagens fez uma pesquisa com 183 milhões de avaliações feitas no site, entre 2018 e março de 2019, e selecionou os 10 locais estrangeiros queridinhos entre os viajantes tupiniquins.

Pontos turísticos internacionais favoritos dos brasileiros

Confira na galeria, os pontos turísticos internacionais queridinhos entre os brasileiros.