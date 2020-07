Cuba anuncia controle da pandemia e reabre para o turismo; veja fotos da ilha

Luchelle Furtado

Do Rota de Férias



08/07/2020 | 08:18



Na última semana, Cuba divulgou ter controlado a pandemia do novo coronavírus no país. Segundo informações oficiais, no total, a ilha localizada no Mar do Caribe registrou pouco mais de 2.300 contaminações e 86 mortes.

Com a curva de novos registros achatada, os principais pontos turísticos da região, seja na capital Havana ou nos resorts pé na areia de destinos como Varadero, começaram a reabrir gradualmente. Diante do verão no Hemisfério Norte, o principal desafio cubano será, a partir de agora, impedir que a chegada de visitantes gere novos surtos, Por isso, uma série de medidas de segurança e higiene estão sendo implementadas por hotéis, lojas e restaurantes.

Lindas fotos de Cuba

Para quem pretende se programar, futuramente, para conhecer ou visitar novamente o país, o Rota de Férias selecionou alguns pontos interessantes que valem a pena na região. Confira na galeria lindas fotos de Cuba.