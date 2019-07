Bruno Gagliasso posta 1ª foto em família com Bless, Titi e Giovanna Ewbank

30/07/2019 | 15:37



Os atores Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank divulgaram nesta terça-feira, 30, as primeiras fotos ao lado de Bless, filho que adotaram no Malawi, conforme anunciado pelo casal no último dia 25. "Família feliz. Bless chegou em casa!", escreveu o ator.

Bless Ewbank Gagliasso é um menino de 4 anos. Os artistas já são pais de Titi, 6, que também nasceu no país africano. Giovanna Ewbank também publicou um registro do momento: "Transbordando de amor. Bless chegou em casa!"

"É com enorme alegria que comunicamos a chegada de Bless Ewbank Gagliasso, o segundo filho do casal Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso", informou a família em comunicado divulgado por Bruno em seu Instagram, à época, que ainda ressaltou que "a adoção da criança correu em sigilo, como acontece em qualquer processo do tipo."

Confira a 1ª foto em família de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank ao lado de Bless e Titi abaixo: