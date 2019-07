Peça sobre Van Gogh estreia no sábado

Miriam Gimenes



31/07/2019 | 07:25



O artista holandês Vicent Van Gogh (1853-1890) foi considerado um louco e fracassado em vida, mas ganhou notoriedade depois da morte. Tanto que é considerado uma das figuras mais famosas e influentes da história da arte ocidental. Grande parte do que pensava – e registrou em cartas trocadas com seu irmão, Theo – poderão ser vistas na peça Van Gogh – A Sombra do Invisível, que estreia sábado, às 21h, no porão do Teatro Viga Espaço Cênico, em Pinheiros. A direção é de Helena Fraga.

O pintor é interpretado por João Paulo Lorenzon, que, em um solo de 50 minutos, expõe sentimentos hostis e sombrios, os vazios, medos e dores profundas de Van Gogh e, ao revelá-los, abre também espaço para o sonho, para o desejo e para a vasta produção não entendida à época que, anos depois, foi altamente consagrada. “Van Gogh foi um incompreendido, mas levanta questões atemporais, como as que vivemos na sociedade dos dias de hoje” completa.<EM>

É sobre esta força corajosa, agitada e convulsiva, nascida da mais profunda fragilidade, que se concentra a encenação. Van Gogh ao assumir suas faltas em conversa íntima com o irmão, assume também que sonha e assim alimenta força para criar. O pintor derrama a dor da solidão, da estranheza do ser, do não pertencimento, como o movimento de um furacão. Uma tormenta artística e poética que interessará estudiosos, psicanalistas, artistas e curiosos. “Queremos, de alguma forma, mexer com o espectador. Perturbá-lo e ao mesmo tempo excitá-lo. Levantar questionamentos que Van Gogh viveu e que, de alguma forma, ainda vivenciamos”, finaliza Lorenzon.



Van Gogh – A Sombra do Invisível – Teatro. No Teatro Viga Espaço Cênico (Rua Capote Valente, 1.323). De 3 de agosto a 6 de outubro, de sábado (21h) e domingo (19h). Ingressos: R$ 60 (R$ 30 meia), à venda em www.sympla.com.br/vangogh.