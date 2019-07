Engavetamento com 7 veículos deixa 1 morto e 8 feridos em Jundiaí

30/07/2019 | 14:11



Um engavetamento envolvendo sete veículos - três carretas, duas vans e dois automóveis - causou a morte de uma pessoa e deixou outras oito feridas, na madrugada desta terça-feira, 30, na rodovia D. Gabriel Paulino Bueno Couto (SP-300), em Jundiaí, interior de São Paulo. Conforme a Polícia Rodoviária Estadual, um veículo de carga manobrava na pista, retendo o tráfego, quando uma carreta com placas de Salto irrompeu, atingindo os carros que estavam parados.

As colisões aconteceram no km 64 da pista sentido Jundiaí da rodovia, que foi completamente interditada. O eletrotécnico Roberto da Silva Santos, de 41 anos, morreu no local. Quatro pessoas tiveram ferimentos leves, foram atendidas no local e liberadas. Outras quatro foram levadas para hospitais de Jundiaí - uma delas passaria por cirurgia. Uma das pistas permanecia interditada, no início da tarde, para o transbordo da carga de uma das carretas acidentadas. A Polícia Civil abriu inquérito para apurar as causas do acidente.

Fumaça

Em Bauru, seis veículos - quatro carros e dois caminhões - se envolveram em acidente causado pela fumaça de uma queimada que atingiu a rodovia Marechal Rondon (SP-300), na tarde desta segunda-feira, 29. Quatro pessoas ficaram feridas. Com a falta de visibilidade, um carro reduziu a velocidade e foi atingido na traseira por uma carreta. Devido à colisão, o motorista da carreta parou e os outros veículos, inclusive um caminhão-guincho, se envolveram no engavetamento. Os feridos foram levados para a Santa Casa de Araçatuba, mas já tiveram alta.