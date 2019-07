Aos 37 anos de idade, Paolla Oliveira fala sobre decisão de congelar óvulos: - O relógio biológico ainda não despertou para filhos

30/07/2019 | 14:11



Paolla Oliveira está com tudo! Aos 37 anos de idade, a atriz brilha mais uma vez nas telinhas com a digital influencer Vivi Guedes na novela A Dona do Pedaço, da Rede Globo. E em entrevista à edição brasileira da revista Harper?s Bazaar, Paolla falou sobre a relação que tem com as suas personagens nesses 20 anos de carreira.

- Essa coisa de se defina em uma palavra é muito difícil para mim. Tem gente que tem um caminhar mais linear, mas sou movida a outra coisa, a uma vibração, que às vezes é do dia, às vezes é do trabalho. Quando eu fazia a policial militar (Jeiza, na novela A Força do Querer, em 2017), por exemplo, ela era de outra energia. Hoje tenho um pouco da Vivi, mas esta sou eu. Acredito que a nossa vibração está nas coisas, nas conexões que a gente faz, com quem trabalhamos, na energia que coloco no trabalho e nos relacionamentos.

A artista também falou sobre a sua decisão de congelar seus óvulos.

- Nunca entendi o que era o relógio biológico para mim. Esse relógio ainda não despertou para filhos, mas, sim, para o meu corpo, e a médica disse que era a hora de fazer o procedimento. Em setembro passado, eu estava sob o efeito de quase 60 injeções de hormônios, tomei as taxas máximas, engordei, mas me dediquei a voltar a ser quem eu era. Mexeu com o emocional ver que o envelhecimento do corpo não é só ruga no rosto, e sim comparar as taxas dos exames. É clichê dizer isso, mas me olhei de dentro para fora, o tempo passou, por isso aceitei fazer tudo que fiz.

Decidida, né?