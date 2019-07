30/07/2019 | 13:59



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira que o Senado americano tem "trabalhado duro" por uma Lei de Infraestrutura nos Transportes. Segundo ele, a medida terá "um grande impacto" sobre as estradas pelo país.

No Twitter, Trump elogiou o fato de que o projeto de lei caminha com apoio bipartidário, tanto da situação republicana quanto da oposição democrata. Além disso, garantiu que apoiará a legislação, após ela passar no Legislativo. Em sua mensagem, Trump não falou em valores que podem ser investidos por causa da iniciativa.