EUA pedem formalmente que Alemanha ajude a patrulhar Estreito de Ormuz

30/07/2019 | 13:54



Os Estados Unidos solicitaram formalmente à Alemanha que se una à França e ao Reino Unido em uma missão para garantir o livre tráfego de navios pelo Estreito de Ormuz, perto da costa do Irã, e para combater a agressão iraniana, afirmou a embaixada americana em Berlim nesta terça-feira, de acordo com a agência de notícia alemã DPA. Uma porta-voz da embaixada disse que o governo alemão concorda que a liberdade de navegação deve ser protegida. "Nossa questão é: protegida por quem?", disse a funcionária. A região é muito importante para o transporte de petróleo global.

Em comunicado nesta terça-feira, o governo britânico diz que continua a trabalhar com seus parceiros internacionais para ampliar o número de nações que atuam para proteger a navegação no Golfo Pérsico, lembra a agência alemã. Na última quinta-feira, o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, afirmou que havia pedido apoio no caso a vários países, citando Reino Unido, França, Alemanha, Noruega, Japão, Coreia do Sul e Austrália.