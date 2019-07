Lady Gaga é vista aos beijos com o seu engenheiro de som

30/07/2019 | 13:10



No começo de 2019, Lady Gaga anunciou o término de seu noivado com Christian Carino e diversos rumores apontaram que a cantora estivesse vivendo um romance com Bradley Cooper, após ambos trabalharem juntos no filme Nasce Uma Estrela. Desde então, ela não estava sendo vista com ninguém - até agora!

Segundo a People flagrou, Gaga foi fotografada aos beijos com o seu suposto novo affair: Dan Horton, o seu

engenheiro de som, de 37 anos de idade. O momento aconteceu durante um brunch no último domingo, dia 28, e fontes informaram que ambos pareciam mais do que amigos, já que se beijaram em diversas situações.

Uma pessoa que estava no mesmo restaurante informou à publicação que Gaga estava incrível usando shorts curtos, um body preto e botas pretas. O suposto novo casal foi bem discreto e rejeitou foto com fãs que se aproximaram dela, conforme a cantora saía do local com Horton. A pessoa ainda acrescentou o seguinte:

- Ela parecia confiante e em um lugar bom.

Outra testemunha ainda informou que os dois ficaram lá por cerca de uma hora e pareciam estar tendo uma conversa profunda:

- Eles estavam se beijando enquanto falavam muito de perto. Ironicamente, ela estava sentada em uma mesa que era perto da calçada, então ela estava claramente ok com o fato de ser vista. Ela parecia bem feliz quando interagiu com o cara com quem ela estava.

Ainda de acordo com a publicação, Dan Horton trabalha como engenheiro de som de Lady Gaga desde novembro de 2018. Ele já trabalhou com outros artistas, como Ariana Grande, Camila Cabello, Bruno Mars e Justin Timberlake.