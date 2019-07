Príncipe Harry explica porque não quer ter muitos filhos com Meghan Markle

30/07/2019 | 13:11



Diferente de Kate Middleton e do príncipe William, que são pais de três crianças, o príncipe Harry e Meghan Markle não deverão dar muitos irmãos a Archie, primeiro filho do casal. A revelação aconteceu na edição de setembro da revista Vogue britânica, que teve Meghan Markle como editora convidada e entrevista do príncipe com antropóloga Jane Goodall, conhecida por trabalhar com chimpanzés e com o meio ambiente.

No bate-papo, Harry confessa para Jane que após ter um filho, a questão do meio ambiente, como o aquecimento global e as mudanças climáticas no mundo, o fez encarar o mudo de forma diferente:

- Eu acho que, estranhamente, por causa das pessoas que conheci e dos lugares que tive a sorte de ir, sempre tive uma conexão e um amor pela natureza. Eu vejo isso de forma diferente agora, sem questionar. Mas eu sempre quis tentar garantir isso, mesmo antes de ter um filho e esperar ter filhos...

Enquanto falava sobre ter mais filhos, Goodall fez um alerta:

- Não tenha muitos (filhos)!

Harry, então, foi direto:

- Dois, no máximo!

Em seguida, explicou a decisão de não deixar muitos herdeiros, com o intuito de preservar o mundo para as próximas gerações.

- Eu sempre pensei: esse lugar onde vivemos é emprestado. Inteligente como somos, ou evoluídos como supostamente somos, deveríamos ser capazes de deixar algo melhor para próxima geração.

Goodall ainda disse que não ficou surpresa pelo fato de Harry estar interessado na conservação do planeta depois de ter se tornado pai:

- Quando você traz uma criança ao mundo, precisa se preocupar com o futuro. Se não fizermos mudanças, não temos futuro. É simples assim, disse ela.