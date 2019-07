Linha 2020 do Jeep Renegade ganha novos itens e fica mais cara

Leo Alves



30/07/2019 | 12:48

A linha 2020 do Jeep Renegade foi lançada com algumas novidades. Sem alterações visuais, o SUV recebeu novos pacotes opcionais e equipamentos em determinadas versões. Os preços começam em R$ 89.990 e vão até R$ 145.990, de acordo com o configurador da marca.

Novidades linha 2020 do Jeep Renegade

A principal novidade é que as lanternas e os faróis em LED passam a ser de série a partir da versão Longitude flex. Modelo mais em conta da linha, o Sport flex agora pode ser equipado com o pacote opcional Uconnect. Ele é formado pela central multimídia de sete polegadas compatível com Android Auto e Apple CarPlay, ar-condicionado digital dual zone e sensores traseiros de estacionamento. O kit é oferecido por R$ 4 mil.

Outra mudança é que o câmbio manual deixou de ser oferecido para o modelo. Embora a informação não tenha sido confirmada pela Jeep, essa versão não aparece mais no configurador do Renegade, restando apenas as versões automáticas.

Abaixo, confira os preços da linha 2020.

Jeep Renegade Sport AT 1.8: R$ 89.990 (aumento de R$ 6 mil)

Jeep Renegade Longitude AT 1.8: R$ 104.990 (aumento de R$ 8 mil)

Jeep Renegade Limited AT 1.8: R$ 109.990 (aumento de R$ 6.500)

Jeep Renegade Longitude AT 2.0 Turbo Diesel 4×4: R$ 134.990 (aumento de R$ 9.500)

Jeep Renegade Trailhawk AT 2.0 Turbo Diesel 4×4: R$ 145.990 (aumento de R$ 9.600)

