O que fazer em Dubai: saiba como aproveitar a cidade

30/07/2019 | 12:48

Muitos viajantes ficam em dúvida na hora de decidir o que fazer em Dubai. Sinônimo de luxo, o destino reúne algumas das melhores atrações dos Emirados Árabes. Confira algumas delas:

O que fazer em Dubai

Cultura no lugar das compras

Quem pretende chegar a Dubai pelo Golfo Pérsico pode apostar no cruzeiro de 31 noites da Regent Seven Seas Cruises, que parte da Grécia, em novembro. Na parada de 3 dias na cidade, um dos passeios leva os viajantes até a Al Ahmadiya School. Ela criada em 1912 e foi a primeira escola formal em Dubai, construída para ensinar meninos sobre o Islã e a matemática.

Outros passeios incluem a visita ao Heritage House e a Al-Bastakia, além de um passeio no tradicional barco árabe – conhecido como Dhow -, para um curto cruzeiro no Dubai Creek.

Divulgação Técnica de massagem encanta os turistas que visitam a região

O Blend Asiático

Dezoito meses de estudos e testes levaram a rede Shangri-La Hotels and Resorts a criar uma técnica incrível de massagem. Quem visita o Shangri-La Hotel, Dubai terá a oportunidade de experimentar um blend com diversas técnicas asiáticas de tratamentos. É possível escolher entre tratamentos de 60 ou 90 minutos.

Divulgação Bebidas são boas opções de compras na cidade

Bebidas

Para quem chegar de avião, a mais agradável das surpresas é a The Macallan. A destilaria, que produz o single malte mais cultuado do mundo, acaba de inaugurar uma boutique no Aeroporto Internacional de Dubai.

A Boutique The Macallan by Le Clos está localizada entre os portões B e C. Ela tem rótulos vendidos exclusivamente para quem está em trânsito aéreo, como a coleção Golden Age of Travel, em homenagem à Era Dourada da Aviação.

