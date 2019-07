Polinésia, Seychelles e Maldivas: escolha o seu paraíso

Paulo Basso Jr.



30/07/2019 | 12:48

Polinésia, Seychelles e Maldivas: os três arquipélagos mais desejados por casais em lua de mel são, de fato, espetaculares. Dona de ilhas como Taiti, Moorea, Bora Bore e Rangiroa, a Polinésia tem uma cultura mais singular e hotéis fantásticos, com bangalôs sobre as águas.

Maldivas, no Oceano Índico, não fica atrás e propõe um roteiro no qual os viajantes passam mais tempo dentro dos hotéis, aproveitando a boa vida. Seychelles, por sua vez, não tem edificações sobre o mar, mas conta com ilhas inteiras que se transformaram em resorts para receber, inclusive, celebridades.

Confira nas imagens abaixo qual destino é mais a sua cara

60 fotos incríveis de Polinésia, Seychelles e Maldivas