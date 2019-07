Quentin Tarantino no Spotify: diretor cria playlist com músicas usadas em seus filme

Bianca Bellucci



30/07/2019 | 12:48

Na onda do sucesso que “Era uma vez em… Hollywood” está fazendo, o diretor Quentin Tarantino se juntou ao Spotify para criar uma playlist com suas músicas favoritas que já apareceram nas trilhas sonoras de seus filmes.

Chamada de “Film & TV Favorites”, a playlist conta com 71 faixas. Entre elas: a icônica “Bang Bang (My Baby Shot Me Down)”, de Nancy Sinatra, que aparece em “Kill Bill: Volume 1”, “Apple Blossom”, do White Stripes, que faz parte da trilha de “Os Oito Odiados”, e “Cat People”, de David Bowie, que foi incluída em “Bastardos Inglórios”.

Além da playlist, Quentin Tarantino também preparou um podcast. Ali, ele explica porque escolheu determinadas canções para fazerem parte da trilha sonora de “Era uma vez em… Hollywood”. Clique aqui para conferir o conteúdo.

É importante ressaltar que o nono filme do diretor ainda não estreou em terras brasileiras. “Era uma vez em… Hollywood” chega aos cinemas em 15 de agosto. Na gringa, entretanto, o longa-metragem já está sendo exibido desde maio.

Abaixo, você confere a playlist “Film & TV Favorites”, preparada por Quentin Tarantino:

