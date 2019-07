Ambiente favorável

Do Diário do Grande ABC



30/07/2019 | 11:40



Em movimento contrário ao da Ford, cuja promessa de fechar a fábrica em São Bernardo após cinco décadas já desestrutura a economia no entorno da planta localizada no Taboão, a Casas Bahia elege o Grande ABC, onde sua história começou, para ser o quartel-general da reestruturação de seus negócios, que por uma década ficaram nas mãos de terceiros. É significativo ver a gigante do varejo nacional retornando às suas raízes por, conforme deixam claro os seus executivos, apostar no potencial da região. Sabe-se que o bloco das sete cidades apresenta ambiente saudável para o desenvolvimento corporativo.

O retorno de empresas como a Casas Bahia para São Caetano, onde a rede surgiu a partir de revenda de móveis e tapetes há 62 anos, evidencia o sucesso das administrações em criar condições altamente propícias ao desenvolvimento de negócios. Política tributária justa, fornecimento de mão de obra capacitada e investimentos em infraestrutura e logística são alguns dos diferenciais que pesam na escolha da sede por executivos de grandes corporações. Foi assim que Santo André atraiu todos os braços da CVC, a megacompanhia de viagens.

O retorno em impostos, empregos e qualidade de vida supera imensamente os eventuais custos de renúncia fiscal ou implantação de políticas afirmativas para a atração de novos negócios. Não foi à toa que o prefeito José Auricchio Júnior, em entrevista para o suplemento especial que este Diário fez circular por ocasião dos 142 anos de São Caetano, domingo, celebrou a decisão de Michel Klein, tão logo retomou o controle da Casas Bahia, de recolocar na cidade o centro das decisões da companhia.

Os municípios do Grande ABC, como se vê, dão passos importantes para que a região não perca a relevância econômica conquistada nas últimas décadas. Ressentem-se, todavia, da ajuda do Estado e da União, que não fazem sua parte. Especialmente na criação de políticas que induzam o desenvolvimento industrial, que ainda é a grande força motriz do bloco. Concordam, deputados?