Obituário - 30 de julho de 2019

30/07/2019



Terça-feira, 30 de julho de 2019

Joel Maziero

(São Paulo, 24-7-1937 – 27-7-2019)



JOEL MAZIERO. Uma foto em seu escritório em 2014: construção da memória de Ribeirão Pires até o fim



Os Maziero foram cofundadores do Núcleo Colonial de Ribeirão Pires, no fim do século 19. E a família ali criou raízes. Angelo (Anjico) Maziero destacou-se na música. Foi maestro. Seu filho, Joel, enveredou pelo caminho da Memória e teve como principal obra a organização de um livro já clássico sobre o centenário da Paróquia São José.

Joel Maziero participou também da criação da Associação Pró-Memória de Ribeirão Pires e foi colaborador desta página Memória. Cada nova foto e informação descoberta, ele fazia questão de enviar. Entre tantas, destacamos o nome de uma professora, dona Anaítes Brandão Praça. Ela ensinou a Joel e aos demais alunos a importância de estudar História a partir da formação de cada cidade.

Graças a dona Anaítes, Joel e seu grupo fizeram uma das primeiras dissertações sobre a Capela do Pilar, hoje a mais antiga do Grande ABC como construção original.

Quando o Diário retornou com a série de entrevistas sobre História e Memória no DGABC-TV, Joel Maziero e Pedro Manoel Cordeiro foram os primeiros entrevistados. “Perdemos mais um baluarte da memória”, comunicou Cordeiro, sábado, informando sobre a partida de Joel Maziero.



Comunicado semelhante foi enviado por outros amigos de Ribeirão Pires, o esportista e radialista Ademar Bertoldo e o memorialista Octavio David Filho.

Joel Maziero era filho de Angelo Maziero e Cilene Volpi Maziero. Parte aos 82 anos. Deixa a esposa Doraci Guariento Maziero e os fihos César, Evandro e Carla. Muita gente prestou-lhe a última homenagem, domingo, quando do seu sepultamento no Cemitério São José, principalmente amigos da Igreja Matriz de Ribeirão Pires, onde ele e esposa sempre tiveram uma participação das mais dignificantes.

SANTO ANDRÉ

Ismene Ceratti Reis, 92. Natural de Salto (SP). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 28. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Neiva Felis Rosa, 86. Natural de Belo Horizonte (MG). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Irineu Fantinelli, 84. Natural de Jaú (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 28. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Luiz Ferreira, 82. Natural de São José dos Campos (SP). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Sgobin, 81. Natural de Santa Bárbara D’Oeste (SP). Residia na Vila Marina, em Santo André. Dia 28. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Marina Della Costa, 80. Natural de Piratininga (SP). Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 28. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Nadir Scarcelli de Oliveira, 78. Natural de Chavantes (SP). Residia na Vila Mazzei, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elizabeth da Silva Oliveira, 71. Natural de Maceió (AL). Residia na Vila Helena, em Santo André. Dia 28. Memorial Jardim Santo André.

Ezilda Mariano da Silva Novaes, 68. Natural de Santo André. Residia na Vila Guarani, em Santo André. Dia 28. Cemitério Parque dos Ipês, em Jundiaí (SP).

Maria do Carmo do Livramento, 67. Natural de Itabuna (BA). Residia na Vila Floresta, em Santo André. Dia 28. Crematório Memorial de Santos (SP).

Nelson Mendonça, 66. Natural de Rancharia (SP). Residia na Vila Alto de Santo André. Autônomo. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Manuel Cândido Vieira, 64. Natural de Caruaru (PE). Residia no Parque Miami, em Santo André. Porteiro. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria José Nunes, 60. Natural de Pesqueira (PE). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 28, em Mauá. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Tânia Lima de Carvalho. 45. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Paulo Silas, em São Paulo (SP). Autônoma. Dia 28. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Marcel Ortiz Gonçalves, 38. Natural de Santo André. Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Eletricista. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vivian Wolf Krauss, 33. Natural de Santo André. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Funcionária pública. Dia 28. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



SÃO BERNARDO

Vitor Coelho Fernandes, 27. Natural de Santo André. Residia no Jardim Industrial, em São Bernardo. Dia 28, em Mauá. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

São Caetano, sexta-feira, dia 26 de julho

Carlos Gomes, 85. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 26. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

São Caetano, sábado, dia 27 de julho

José de Souza Barbosa, 88. Natural de Petrolândia. Residia no Parque Estuário. Dia 27. Cemitério São Caetano, em Vila Paula.

Manoel Nunes de Assis, 77. Natural de Aguiar (PB). Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 27. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Arnaldo Feitosa da Silva, 74. Natural de Caruaru (PE). Residia no bairro Santa Maria. Dia 27. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

São Caetano, domingo, dia 28 de julho

Deolinda Joana Barrete Azzi, 79. Natural de Rio das Pedras (SP). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 28. Cemitério das Lágrimas.

Claudio Novelli, 76. Natural de São Caetano. Residia no Parque dos Bandeirantes. Dia 28. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Gidalva Ferreira da Silva, 57. Natural de Monte Claros (MG). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 28. Cemitério das Lágrimas.

Euclydes Sorren, 57. Natural de Jaboticabal (SP). Residia no Jardim Patente, em São Paulo (SP). Dia 28. Memorial Phoenix, em Santo André.

DIADEMA

Jaques Barbosa, 62. Natural de Maceió (AL). Residia no bairro Taboão, em Diadema. Dia 28, em Santo André. Crematório Vila Alpina.



M A U Á

Mauá, terça-feira, dia 23 de julho

José Joaquim Freitas Neto, 59. Natural de Jales (SP). Residia no Jardim Mauá. Dia 23. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, quarta-feira, dia 24 de julho

Antonio da Silva, 57. Natural de Mauá. Residia no Jardim Anchieta, em Mauá. Dia 24. Cemitério Santa Lídia.

Regina Aparecida da Silva, 41. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Dia 24. Cemitério Santa Lídia.

Fernando Leite Wanderley, 37. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Dia 24. Vale dos Pinheirais.



Mauá, quinta-feira, dia 25 de julho

Geraldo Lins Carvalho, 73. Natural de Sousa (PB). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 25. Cemitério Santa Lídia.

José do Amaral, 71. Natural de Silvianópolis (MG). Residia no Jardim Adelina, em Mauá. Dia 25. Cemitério Santa Lídia.

Sebastião Gualberto da Silva Filho, 64. Natural de Caruaru (PE). Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 25. Cemitério Santa Lídia.

José Luiz Saceli, 64. Natural de Caruaru (PE). Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 25. Cemitério Santa Lídia.

José Aparecido Alves, 56. Natural de Santo André. Residia no Parque Bandeirantes, em Mauá. Dia 25. Cemitério Santa Lídia.

José Cícero da Silva, 32. Natural de Canhotinho (PE). Residia no Alto da Boa Vista, em Mauá. Dia 25. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, sexta-feira, dia 26 de julho

Josefa Maria da Silva, 67. Natural de Limoeiro (Pe). Residia no Recanto Vital Brasil, em Mauá. Dia 26. Cemitério Santa Lídia.

Marcos Roberto de Siqueira, 43. Natural de Suzano (SP). Residia no Parque Dorotéia, em São Paulo (SP). Dia 26. Cemitério Santa Lídia.

Letícia de Carvalho, 38. Natural de Mauá. Residia no Jardim Cerqueira Leite, em Mauá. Dia 26. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, sábado, dia 27 de julho

Emiliano Vaz de Almeida, 89. Natural da Lagoa de Ouro (PE). Residia no Jardim Canadá, em Mauá. Dia 27. Cemitério Santa Lídia.

Edith Maria dos Santos Oliveira, 84. Natural de Paramirim (BA). Residia no Jardim Canadá, em Mauá. Dia 27. Cemitério Santa Lídia.

Elenice Correia dos Santos, 80. Natural de Atalaia (AL). Residia no Jardim Elida, em Mauá. Dia 27. Cemitério Sant Lídia.

Aparecida Sanches, 62. Natural de Bocaina (SP). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 27. Cemitério Santa Lídia.

Adinalva França Oliveira, 52. Natural de Guaratinga (BA). Residia no Jardim Ipê, em Mauá. Dia 27. Cemitério Santa Lídia.

Anderson Luiz Silva dos Santos, 26. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Santo Estefano, em São Paulo (SP). Dia 27. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Sidnei da Silva Pereira Júnior, 23. Natural de Mauá. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 27. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, domingo, dia 28 de julho

Manoel Lima da Silva, 96. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 28. Cemitério Santa Lídia.

Benedicto Antonio da Silva, 92. Natural de Pratânia (SP). Residia no Jardim Camargo, em Mauá. Dia 28. Cemitério Santa Lídia.

Nair Santana Gomes, 81. Natural de Caetité (BA). Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 28, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

João Batista dos Santos, 79. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Bela Vista, em Mauá. Dia 28. Cemitério Santa Lídia.

Maria José Gabriel, 73. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Camila, em Mauá. Dia 28. Cemitério Santa Lídia.

Genésio Crivel, 71. Natural de Tumiritinga (MG). Residia no Jardim Mauá. Dia 28. Vale dos Pinheirais.

Getúlio Miguel de Souza, 66. Natural de Serra Talhada (PE). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 28. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires, em Santo André.

Manoel de Lima Pauferro, 54. Natural de Palmeira dos Índios (AL). Residia no Jardim São Martinho, em São Paulo (SP). Dia 28. Cemitério Santa Lídia.



RIO GRANDE DA SERRA

Josemeire Oliveira Moreira, 71. Natural de Mundo Novo (BA). Residia na Vila Lavínia, em Rio Grande da Serra. Dia 26. Cemitério Santa Lídia.

José Silva, 61. Natural de Conceição da Barra (ES). Residia no Jardim Santa Tereza, em Rio Grande da Serra. Dia 24, em Mauá. Cemitério São Sebastião.