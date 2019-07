30/07/2019 | 11:05



Em mais um pregão morno antes das decisões de política monetária dos bancos centrais do Brasil e Estados Unidos, os juros futuros operam perto da estabilidade, com viés de alta em sintonia com o dólar, nesta terça-feira,30. A desaceleração do IGP-M em julho acaba ficando em segundo plano, segundo operadores.

Às 11h00, a taxa do contrato interfinanceiro (DI) para janeiro de 2021 exibia 5,46%, na máxima, de 5,44% no ajuste de segunda. O DI para janeiro de 2023 estava em 6,31%, de 6,30%, enquanto o vencimento para janeiro de 2025 exibia 6,87%, de 6,85% no ajuste anterior.