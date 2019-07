Anitta e Pedro Scooby chegam em Ibiza após Luana Piovani deixar local

30/07/2019 | 10:11



Anitta chegou a Ibiza, na Espanha, na tarde da última segunda-feira, dia 29, dias após Luana Piovani deixar o destino e voltar para Cascais, em Portugal, onde mora atualmente. Além de curtir alguns dias de folga na ilha, a cantora brasileira também irá se apresentar em uma boate local.

Apesar de não ter posado com Pedro Scooby, seu atual namorado e ex-marido de Luana Piovani, nas redes sociais, o surfista já mostrou que também está em Ibiza. Ele publicou uma selfie nas redes sociais, revelando que já chegou para curtir o local badalado, onde a ex apareceu curtindo dias antes, ao lado de Marcel Stürmer. E assim como Scooby, Anitta também está animadíssima com a viagem e, claro, já publicou sobre o assunto no Instagram Stories.

- Veja onde estou! Estou em Ibiza, amanhã me apresento na Pacha, com meu amigo Diplo! Hoje vou poder tomar sol, ficar mais moreninha.. mas amanhã, na Pacha, vai ser demais, vou ficar louquíssima. A única coisa que eu sei é que minha bunda vai caminhar por Ibiza fazendo seu show sozinho por aí. Ai que delícia, porque eu não vejo praia há tempos!

Em seguida, Anitta apareceu tomando sol de biquíni e também rebolando muito ao som de sua mais nova música, Fuego. Em outro momento, ela surgiu com outro biquíni, mais claro, e dançando até o chão no quarto de hotel. Mas a primeira noite da morena não parou por aí. Sua amiga Marina Morena ainda publicou um vídeo em que Anitta aparece em cima de um bar enquanto rebola ao som de Britney Spears.

Parece que a viagem do casal será tão boa quanto a de Luana, não?