Temporada na estação de esqui Portillo promete muita ação

30/07/2019 | 09:18

Ainda dá tempo de curtir a temporada de inverno na estação de esqui Portillo, localizada a cerca de duas horas de Santiago, no Chile. Atividades dentro do Hotel Portillo incluem massagens e shows de mágica. Na parte externa, dá para deslizar em grandes bóias na neve, no tubing e se aventurar com esqui e snowboard.

Estação de esqui Portillo

Os ensinamentos passados na neve pela equipe de instrutores são colocados à prova na Corrida Sol de Portillo. Todas as quintas-feiras, os hóspedes participam dessa divertida competição de esqui slalom, de acordo com seu nível de habilidade.

A cerimônia de premiação ocorre à noite, no living do hotel. Uma versão infantil da competição é realizada no programa Kids’ Camp, com aulas voltadas a crianças de 4 a 6 anos.

Quando não estão na neve, meninos e meninas podem aproveitar jogos de tabuleiro, caça ao tesouro, aula de culinária ao estilo Masterchef e outras brincadeiras propostas pela equipe de recreação. Além disso, o hotel conta com mesas de pingue-pongue, pebolim, brinquedos infláveis e até uma parede de escalada.

Nas noites de sexta, a semana de atividades chega ao fim com a tradicional descida de tochas. Com elas em mãos, os professores da escola de esqui e os hóspedes percorrem a pista Plateau em um espetáculo que pode ser acompanhado a partir da varanda do hotel.

Divulgação Estação de esqui é opção para toda a família

Sobre Portillo

A estação de esqui Portillo oferece uma estrutura completa de hospedagem, lazer e entretenimento a pouco mais de 450 hóspedes por semana. São 35 pistas para todos os níveis de esquiadores e snowboarders, 14 meios de elevação e uma ampla área fora de pista.

O local conta com 400 funcionários, muitos deles conhecidos pelos frequentadores habituais. À noite, as atrações são apresentações de música ao vivo e as baladas animadas.

Hospedagem

O confortável Hotel Portillo possui 123 apartamentos – entre duplos e familiares. Sua infraestrutura conta com uma completa academia, sala de ioga e alongamento, ginásio com quadra poliesportiva, piscina, jacuzzi, salão de beleza, sala de massagem, sauna, sala de internet, cinema, salão de jogos, escola de esqui, clínica médica e serviço de aluguel e guarda de equipamentos.

Divulgação Local conta com opções para todos os gostos

A poucos metros dali, os visitantes também podem hospedar-se nos lodges Octagon e Inca. No primeiro, há 15 apartamentos com quatro beliches cada e banheiro privativo.

Já o segundo é a melhor opção para mochileiros e jovens. Seus 20 quartos são um pouco menores e podem ser compartilhados, enquanto os banheiros ficam fora, nos corredores. Para completar, há cinco chalés que garantem conforto e comodidade a famílias ou a grupos de amigos. Eles atendem de quatro a oito pessoas em dois ou quatro dormitórios. Todos possuem ao menos uma suíte, um quarto com beliche, sala de estar e pelo menos dois banheiros.

