30/07/2019 | 08:05



O índice de inadimplência do consumidor em São Paulo cresceu 0,4% em junho em relação a maio, conforme a Boa Vista. No acumulado do ano, o indicador avançou 0,6% e teve expansão de 6,2% no sexto mês de 2019 em relação a junho de 2018. O índice de recuperação de crédito também subiu (0,1%) em junho no confronto com o mês anterior, enquanto no acumulado do ano a recuperação caiu 0,7% e cresceu 4,4% na comparação interanual.