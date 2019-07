Ex-funcionários de moinho protestam por pagamento

Soraia Abreu Pedrozo



30/07/2019 | 07:15



Cerca de 20 ex-funcionários do Moinho Santo André protestaram ontem em frente ao local, na Av. dos Estados, atualmente operado pelo grupo argentino Canuelas, pela falta de pagamento das verbas rescisórias. São pelo menos 70 trabalhadores nessa situação, sendo que a firma passa por processo de recuperação judicial.

Robson Angelo dos Santos, 48 anos, trabalhava como encarregado de almoxarifado por dez anos e saiu em 2017. “Eu saí sem a minha rescisão, duas férias vencidas, meu FGTS não tinha nem metade depositado, 13º salário atrasado e duas PLRs sem pagamento. Estou fazendo bico e fiquei mais de um ano desempregado. Na época, meu filho era pequeno e ainda estou com nome sujo”, contou.

Pedro Claudino da Silva, 58, atuou por 24 anos no moinho e, desde 2017, quando foi dispensado da função de descarregar o trigo dos caminhões, está sem trabalhar. Ele não sabe ler, o que aumenta as dificuldades em conseguir nova colocação. Não recebeu férias, 13º salário, vencimento de alguns meses nem a multa de 40%.

Segundo o vice-presidente do Sindicato dos Empregados em Empresas de Industrialização Alimentícia de São Paulo e Região, Rubens Gomes, a questão é acompanhada de perto. “O Canuelas cumpre a parte deles e o Santo André não consegue cumprir porque o dinheiro está depositado em juízo, exigência do próprio administrador, pelo fato de estar em recuperação judicial. Estamos estudando como mudar isso.”

O Moinho Canuelas afirmou que subarrendou o imóvel “conforme previsto no plano de pagamento aos credores da recuperação judicial do Moinho Santo André, e tem cumprido escorreitamente com as suas obrigações, pagando mensalmente o valor do arrendamento, contratando pessoas da região e gerando receitas para Santo André e o Estado. Assim, o Moinho Canuelas não é responsável pelos pagamentos pleiteados pelos ex-funcionários do Moinho Santo André.”

O Diário não conseguiu contato com representantes do Moinho Santo André.

(Colaborou Soraia Abreu Pedrozo)