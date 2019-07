Estado autoriza R$ 8 mi ao Atende Fácil Saúde de São Caetano

Daniel Tossato



30/07/2019 | 07:09



A Desenvolve SP, agência de fomento do Estado, autorizou a liberação de financiamento da ordem de R$ 8 milhões para que a Prefeitura de São Caetano construa o Atende Fácil Saúde. O aval foi dado ao governo de José Auricchio Júnior (PSDB) na sexta-feira.

A estimativa da administração é a de que a obra dependa de R$ 15 milhões a R$ 20 milhões, englobando edificação e mobiliário. A gestão pretende entregar a unidade até agosto de 2020. O governo deve complementar o aporte com verba municipal.

“Estamos finalizando agora o projeto executivo, que vai nos dar precisão do valor das obras, mas mesmo assim vai ficar aberta a questão de equipamentos. Mas a gente está falando algo em torno de 50% do valor do equipamento financiado pelo governo do Estado (de São Paulo)”, declarou Auricchio.

Tratado como um dos eixos centrais da rede municipal de saúde, o equipamento deverá funcionar atuando em quatro frentes principais, segundo Auricchio. A primeira é a localização privilegiada, já que a unidade deve ficar na esquina das avenidas Goiás e Senador Roberto Simonsen, no Centro da cidade. Além disso, haverá atendimentos ambulatorial e especializado para idosos, centro de diagnósticos e uma farmácia de alto porte que funcionará durante 24 horas e sete dias da semana de forma ininterrupta dentro do equipamento.

“Teremos o médico geriatra, o dentista geriátrico, o fisioterapeuta geriátrico. Todo um sistema voltado para a terceira idade. E no centro de diagnósticos teremos ressonância, tomografia, ultrassom, endoscopia, tudo concentrado por lá”, relatou o chefe do Executivo.

Conforme o tucano, a gestão espera lançar o edital já em agosto para que a licitação seja concluída em setembro. “Estamos prevendo oito meses de obras. Queremos realizar a construção toda com pré-moldados, uma construção rápida. A nossa ideia é entregarmos a unidade em agosto do ano que vem.”

Auricchio lembrou ainda que contou com a ajuda do deputado estadual por São Caetano e seu filho, Thiago Auricchio (PL), para a obtenção do financiamento junto à Desenvolve SP. “Isso mostra a importância de um deputado da cidade, que pudesse articular junto ao governo do Estado. A gente começa a colher aí, ter uma resposta bastante positiva.”

Thiago afirmou que já no primeiro dia de mandato efetivou indicação do financiamento ao governador João Doria (PSDB). “O prefeito e eu também estivemos, em abril, com o vice-governador Rodrigo Garcia (DEM) e ele sinalizou positivamente pelo prosseguimento do pleito. Na sexta-feira a gente teve a boa notícia da autorização do financiamento”, disse.