Com atleta de São Bernardo, Brasil consegue dobradinha na ginástica

29/07/2019 | 22:40



O Brasil conquistou resultado expressivo na ginástica artística, nesta noite, nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. Depois do ouro por equipes - com Arthur Zanetti, de São Caetano, Caio Souza, atleta de São Bernardo, subiu no lugar mais alto do pódio e Arthur Nory, do Pinheiros, ficou em segundo, na prova do individual geral, quando os ginastas passam pelos seis aparelhos.



Com poucos erros, Caio Souza terminou a competição com 83.500 pontos, à frente do compatriota Arthur Nory, que fez 82.950. A medalha de bronze ficou com o canadense Cory Paterson. Na mesma prova do feminino, Flavia Saraiva conquistou o bronze.