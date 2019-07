Homem rouba casa e esconde televisor atrás de parede de oficina em São Caetano

Do Dgabc.com.br



29/07/2019 | 21:37



Nesta segunda-feira (29), por volta das 13h15, equipe de policiais militares da 3ª Cia do 6BPMM em patrulhamento pela Praça da Riqueza, Bairro Prosperidade, em São Caetano, se deparou com uma pessoa informando que haviam furtado sua residência na Rua da Fortuna, sendo subtraído um televisor.

Com as informações, a equipe iniciou patrulhamento com vistas ao indivíduo, sendo que na Rua dos Diamantes foi possível obter imagens do furto, se revelando, assim, as características do homem que entrou na casa. Ele estava na Rua do Ouro x Rua Platina e este, ao notar a presença da viatura, demostrou certo nervosismo.

Após a abordagem foi-lhe indagado sobre a televisão furtada, sendo que o indivíduo confessou a prática do crime e que o televisor estaria escondido. A equipe deslocou- se ao local indicado e encontrou o aparelho escondido atrás da parede de uma oficina.

A ocorrência foi apresentada no 2º DP de São Caetano.