Direção do Botafogo paga dois salários em julho e quita parte da dívida com time

29/07/2019 | 21:02



A direção do Botafogo pagou, nesta segunda-feira, o salário de junho dos jogadores. Resta quitar os direitos de imagem. Em maio, a diretoria também escalonou os pagamentos. Os funcionários do clube que trabalham na parte social ainda não receberam o salário do mês de junho.

No início de julho, os jogadores do Botafogo adotaram a "lei do silêncio" por estarem há dois meses sem receber salário. Como protesto, foram três semanas sem falar com a imprensa e realizar ações de marketing do clube.

O time vem de duas derrotas consecutivas. Depois de perder para o Atlético-MG, quarta-feira passada, no Engenhão, por 1 a 0, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, a equipe foi batida pelo Flamengo, por 3 a 2, na 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, sábado, no Maracanã.

O Botafogo volta a jogar nesta quarta-feira, de novo com o Atlético-MG, no Independência, em Belo Horizonte, quando vai precisar pelo menos de uma vitória, por 1 a 0, para levar a decisão para os pênaltis.

Pelo Campeonato Brasileiro, o rubro-negro carioca volta a jogar no domingo, às 19 horas, em Santa Catarina, diante do Avaí. A equipe soma 16 pontos, em décimo lugar, com cinco vitórias, um empate e seis derrotas.