Milena Titoneli, de São Caetano, conquista ouro inédito no taekwondo do Pan

29/07/2019 | 20:41



Milena Titoneli escreveu seu nome na história do taekwondo dos Jogos Pan-Americanos. A jovem de 20 anos venceu nesta noite a norte-americana Paige Pherson por 9 a 8 na categoria até 67 kg e tornou-se a primeira mulher brasileira a conquistar uma medalha de ouro na modalidade.



A lutadora é prata da casa de São Caetano, iniciou no PEC (Programa Esportivo Comunitário) mantido pela Prefeitura e vem ganhando destaque no cenário mundial. Em maio, ela havia conquistado a medalha de bronze no Mundial de Manchester, na Inglaterra.



"Tinha lutado três vezes contra essa norte-americana e perdido todas. Estou muito feliz. Quero agradecer toda minha equipe, meus treinadores (Clayton e Reginald) que vieram do Brasil para me apoiar, meus pais que eu amo muito. Todo mundo que fez parte disso", comemoriu ela, em entrevista ao SporTV.



O outro atleta da equipe de São Caetano, Ícaro Martins não teve a mesma sorte e perdeu na final da categoria até 80 kg do colombiano Miguel Trejos por 19 a 17 e ficou com a prata. A última representante da equipe do Grande ABC, Raiany Fidelis, ficou com o bronze na categoria acima de 67 kg ao superar a venezuelana Carolina Fernandez por 7 a 0. Por fim, Maicon Andrade (-80 kg) também ficou com o bronze ao vencer o equatoriano Jesus Perea por 15 a 4.