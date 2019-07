Oitava edição do ‘The Voice Brasil’ volta hoje à grade da Rede Globo

Miriam Gimenes



30/07/2019 | 07:13



A oitava edição do reality musical The Voice Brasil volta hoje à grade da Rede Globo, logo após a apresentação de A Dona do Pedaço. Como novidade no programa tem a chegada da cantora Iza ao time de técnicos – no lugar de Carlinhos Brown – e de Jeniffer Nascimento na cobertura dos bastidores do programa, fazendo uma dobradinha com o apresentador Tiago Leifert.

“Estamos na oitava edição e a quantidade de artistas de alto nível que se apresenta no The Voice é impressionante. Mas o que me toca e faz virar a cadeira sempre é a emoção e sempre vai ser”, adianta Michel Teló, que saiu vencedor das últimas quatro edições do reality e busca o pentacampeonato. Também estão no grupo Lulu Santos e Ivete Sangalo.

O programa será apresentado toda terça e quinta-feira e o vencedor levará prêmio de R$ 500 mil e assinará contrato com a Universal Music.