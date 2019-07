Zorro pronto para cantar, dançar e duelar

Luís Felipe Soares



As culturas espanhola e brasileiras estão juntas e misturadas para revelar versão musical de um dos heróis mais famosos de todos os tempos. Ele não tem superpoderes, mas é sagaz o bastante para combater a injustiça – com cantar e dançar agora fazendo parte de seu repertório. Trata-se de Zorro – Nasce Uma Lenda, cuja versão nacional inicia temporada no 033 Rooftop do Teatro Santander (Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2.041), em São Paulo, a partir de sexta-feira.

O protagonista apareceu pela primeira vez em 1919, criação do escritor norte-americano Johnston McCulley (1883-1958). Livros, séries, filmes e desenhos fazem parte do acervo. Os palcos também abriram espaço para suas aventuras e o diretor artístico Ulysses Cruz tenta dar roupagem um tanto inusitada para o formato ao festejar o centenário do personagem. “Fiz uma adaptação privilegiando a ideia do pré-Zorro. É um herói que ainda encanta as pessoas, um dos últimos heróis ‘analógicos’”, explica. “Lembramos a cultural espanhola nunca esquecendo que somos brasileiros”, diz Cruz, citando o poeta Federico García Lorca (1898-1936) e o cineasta Pedro Almodóvar como certas inspirações para tratar desse universo espanhol.

Não faltam elementos que recriam o ar romântico/sensual do flamenco, estilo capaz de fazer o chão tremer em cenas com coreografias mais intensas. É nesse contexto que a história recria Don Diego de La Vega, mostra o nascimento do herói mascarado e explora problemas do estado da Califórnia, nos Estados Unidos, do século XIX, em meio a canções.

Aos 30 anos, Bruno Fagundes está escalado como protagonista. “Fazer esse personagem é um jogo de xadrez e quero dar minha contribuição, de 2019, sem trair quem conhece e ama o personagem. Gosto dessa questão do herói ‘quebrado’, que tem fragilidades”, revela. “Esse Zorro é diferente. Tem a visão do Ulysses, que é a que estamos acostumados a ver, de um Don Juan meio bobinho. Falamos de um herói necessário nos tempos de hoje. Está para nascer o nosso Zorro”, afirma Leticia Spiller, a cigana Inez. O antagonista é o irmão de Diego, Ramon, vivido pelo ator e apresentador Marcos Mion, em seu primeiro musical. “O desafio do palco é sempre para onde eu volto. Me faz sair da zona de conforto, do mundo mágico da TV, e vir me ‘rasgar’ no teatro outra vez.”

Elenco e bandas da trilha sonora ao vivo se espalham, praticamente, em todo o espaço. Os dois palcos são tomados, assim como a área entre as mesas que recebem o público. A ideia é trabalhar experiência imersiva para que as pessoas tenham a impressão, durante quase duas horas, de que visitam uma taberna espanhola do passado.

As sessões de Zorro – Nasce Uma Lenda ocorrem às sextas-feiras (21h), sábados (17h e 21h) e domingos (16h e 20h), com ingressos já a venda no site www.ingressorapido.com.br. O espetáculo fica em cartaz até 3 de novembro.