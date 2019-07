29/07/2019 | 19:14



O Banco Central informou nesta segunda-feira, 29, que o Conselho Monetário Nacional (CMN) alterou, por meio da Resolução nº 4.736, a rotina relacionada à comunicação, às autoridades, sobre irregularidades em operações de crédito rural.

Conforme o BC, antes as instituições financeiras que identificassem indícios de irregularidades comunicavam isso ao Banco Central que, por sua vez, reencaminhava a questão à Receita Federal e ao Ministério Público. Com a resolução de hoje, quando as instituições perceberem algo errado, elas informarão diretamente à Receita e ao Ministério Público.