Marcos Mion, Letícia Spiller e Bruno Fagundes falam sobre o musical Zorro: Nasce uma Lenda

29/07/2019 | 19:10



Um dos heróis mais conhecidos está de volta. Zorro: Nasce uma Lenda é um musical que entra em cartaz a partir do dia 2 de agosto no Teatro Santander, em São Paulo, e marca 100 anos da história. O elenco está poderoso e conta com nomes como Bruno Fagundes no papel principal, Letícia Spiller e Marcos Mion, que está atuando em seu primeiro musical como o vilão Ramón. O apresentador revelou que seu envolvimento com a produção se deu após a participação dele em Dancing Brasil. Ele integrou o elenco de uma edição especial do reality show e fez uma condição: ser par da dançarina que havia ganhado a última edição. Assim, ele competiu ao lado de Bárbara Guerra e ganhou!

Após o programa, os dois desenvolveram uma boa amizade e Mion teve seu lado teatral despertado. E o resultado de tudo isso foi o convite da coreógrafa para que ele fizesse parte do musical:

- O único motivo pelo qual eu estou aqui é o desafio artístico. É muito confortável ter o seu programa e ao mesmo tempo é um prazer enorme chegar na vida das pessoas. Mas quando você faz a mesma coisa por 20 anos vira uma coisa rotineira, então estar no palco é voltar para as minhas origens, mas eu nunca imaginaria que estivesse em um musical, disse o apresentador.

O enredo conta a história do amadurecimento de Zorro. O diretor Ulysses Cruz o musical se passa em cima de um tablao flamenco, onde se apresenta a dança tradicional espanhola, para que a peça fosse imersiva e trouxesse um ar espanhol. Além da produção imersiva em som, cenário e figurino a produção também conta com mágica! O famoso ilusionista Issao Imamura foi o responsável por trazer o lado fantástico do musical. Além dele, outro fato que ajuda na qualidade é a presença de artistas flamencos.

E quem não é espanhola mas está rebolando como uma é Letícia Spiller! A atriz solta todo o seu molejo como a cigana Inês. Ela roda bastante, como já disse que gosta de fazer, e dá um show. A musa também contou com um apoio a mais no palco: o seu namorado Pablo Vares é um dos violeiros do musical. Mesmo com um rosto bem conhecido com ela nos palcos, a loira está fora de sua zona de conforto já que está contente de fazer uma personagem bem diferente dela e poder fugir do naturalismo, algo que busca fazer até em novelas. O musical e os dramas são linguagens totalmente diferentes, na opinião da musa, mas ela está animada com o desafio, mesmo enfrentando a dificuldade de cantar e dançar ao mesmo tempo:

- Eu não estou na minha zona de conforto e isso pra mim é o que me atrai, sempre o que tira a gente da zona de conforto e faz a gente aprender coisas novas é mais atraente.

Bruno no papel do herói também considera que a interpretação foi um desafio. Ele define o trabalho como um xadrez em equilibrar a sua contribuição para o personagem e não trair a memória de infância do público. Mas ele se sente grato por isso:

- Eu nunca na minha vida imaginei que eu fosse ser o Zorro e fazer isso com esse elenco tem sido incrível.

Mion concorda com ele e falou que é uma oportunidade rara colocar o seu tempero em um personagem clássico, mas que não buscou referências para não construir um personagem caricato como costumam fazer. Por sua vez, Letícia disse que se orgulha muito de ser mulher e que o seu papel representa a energia feminina. Ela finaliza dizendo algo muito importante:

- O Zorro é um herói muito importante para os dias de hoje e está para nascer o nosso Zorro.

Mion concorda com ela e disse que se todo mundo colocar um pouquinho de Zorro em si, com o senso de justiça e a luta por direitos sociais, é capaz de acender uma faísca no mundo.

Olé!