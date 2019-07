Cleo revela porque não quer casar e o que acha da fama de sensual

29/07/2019 | 19:10



Cleo Pires conversou com Giovanna Ewbank sobre vida, estilo e carreira, para o canal da loira.

E algumas revelações de Cleo surpreenderam. Por exemplo, ela explicou porque não vai se casar:

Os desejos mudam [mas agora não tenho vontade de casar]. Filho, tenho [vontade, mas acho que vou ter sozinha].

Antes, ela já tinha dito os prós e contras do casamento - lembrando que ela já foi casada com João Vicente de Castro e Rômulo Arantes Neto:

Pra mim o que vale a pena é você contar com a pessoa, tipo: você é meu parceiro no crime, me dá a mão e vamos se jogar no precipício junto. Porque essa é a ideia que eu tenho na minha cabeça. É a que se realiza? Não. E todo o resto pra mim é contra... Aquela pessoa todo dia, chato. Ter que dar satisfação, chato.

Como não poderia deixar de ser, ela também comentou a fama de sensual que sempre a acompanha:

Sou muito bobona, faço caras escrotas, não sou isso. Só que gosto de fazer carão em foto, sei lá, não sei exatamente.

Mas que gosta dessa característica:

Claro, adoro coisas sensuais, mas acho que as pessoas ficam bem apegadas nisso, e aí é uma questão delas e tudo bem, é divertido também.

E mais: ela contou que está no Raya, o Tinder dos ricos e famosos:

Gosto de uma coisa platônica, às vezes fico conversando com a pessoa um tempão. Sexo pra mim começa na cabeça, e esse aplicativo funciona super pra mim nesse quesito.