Michelle Obama deu conselho para Meghan Markle sobre maternidade que deixou a duquesa sem fala

29/07/2019 | 18:11



Meghan Markle será a editora da revista Vogue britânica, especialmente para a edição de setembro, que promete reunir 15 mulheres poderosas. Dentre elas, estará presente na publicação Michelle Obama, ex-primeira dama dos Estados Unidos, com quem Meghan conversou durante um almoço casual de tacos de frango e minha barriga que estava crescendo. Ou seja, na época da entrevista, a esposa de príncipe Harry ainda estava grávida de seu primeiro filho, Archie Harrison!

E segundo informações da People, o papo trouxe também questões da maternidade e a Duquesa de Sussex acabou ouvindo um conselho de Michelle sobre ser mãe: Saboreie tudo. Com as respostas de Obama, Meghan chegou a declarar que ficou um tanto sem fala. Meghan disse que essas respostas voltaram para ela como uma narrativa pensativa, reflexiva e lindamente curada - um lembrete gentil não de como, mas de por que ela se tornou uma figura pública globalmente respeitada.

Para Meghan, por exemplo, Michelle escreveu o seguinte para explicar o que a maternidade a ensinou:

Ser mãe tem sido uma grande aula para aprender a deixar ir.

Por mais que tentemos, há muito o que podemos controlar. E, nossa, eu tentei - especialmente no começo. Como mães, não queremos que nada ou ninguém machuque nossos bebês. Mas a vida tem outros planos. Joelhos machucados, estradas esburacadas e corações quebrados fazem parte do acordo.

Ela, que é mãe de Malia e Sasha, ainda diz o seguinte:

A maternidade me ensinou que, na maior parte do tempo, meu trabalho é dar a eles o espaço para explorar e desenvolver as pessoas que querem ser. Não quem eu quero que eles sejam ou quem eu gostaria de ser nessa idade, mas quem eles são, lá no fundo. A maternidade também me ensinou que meu trabalho não é intimidar um caminho para eles em um esforço para eliminar todas as adversidades possíveis. Mas, em vez disso, preciso ser um lugar seguro e consistente para eles pousarem quando inevitavelmente falharem; e mostrar-lhes, repetidas vezes, como se levantar sozinhos.

Parece que esta edição da Vogue vai ser bem emocionante, não é mesmo?