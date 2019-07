Twitter do 'CQC' é hackeado e causa confusão em internautas

29/07/2019 | 17:58



O Twitter oficial e verificado do programa CQC, da Band, extinto em 2015, chamou a atenção de internautas e personalidades no último sábado, 27, voltando a publicar tuítes e interagir com o público após alguns anos sem postagens.

Para quem imaginou uma possível volta do CQC, é melhor não se animar: o E+ entrou em contato com a assessoria da Band, que informou que "a conta foi hackeada" e "a emissora já está tomando as medidas necessárias".

No último sábado, 27, após algumas mensagens direcionadas a Maurício Meirelles, Oscar Filho, Lucas Salles e Erick Krominski, todos com passagens pelo programa, a conta publicou um tuíte que chamou a atenção de diversos internautas: "Bom, pessoal, o que foi que eu perdi?".

Antes, as últimas postagens datavam de julho de 2016 (uma brincadeira), e dezembro de 2015, época do fim da atração.

Na sequência, foram publicadas imagens de personalidades do mundo da ficção e da realidade usando óculos escuros, ao lado dos dizeres "Em breve", como Agostinho Carrara, personagem de Pedro Cardoso em A Grande Família, o cantor Bell Marques, e a ex-presidente Dilma Rousseff.

Imagens de diversos objetos, como um cabo USB, e GIFs e respostas a outros usuários também foram publicadas, além de uma foto com nove personalidades que foram encaradas como os supostos "novos integrantes" pelos internautas.