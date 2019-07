Marquinhos Gabriel pede Cruzeiro 'sólido na zaga e bem contundente' contra River

29/07/2019 | 17:48



O elenco do Cruzeiro fez na tarde desta segunda-feira o último treino de preparação para encarar o River Plate, nesta terça, às 19h15 (de Brasília), no Mineirão, pelo duelo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. E o meia Marquinhos Gabriel projetou, em entrevista coletiva, o confronto decisivo para a equipe mineira.

Ao analisar o jogo, o atleta fez elogios ao atual campeão continental e apontou as virtudes que o seu time precisa ter para eliminar o tradicional rival. "O River, como outras equipes argentinas, joga fora até melhor do que em casa, tem marcação agressiva, tem controle do jogo, tem muitos jogadores onde está a bola. Mas vamos procurar inverter bastante o jogo para pegá-los desprevenidos. Temos de ser bem contundentes. A gente tem jogadores com muita rodagem no futebol e vamos usar isso a nosso favor. Temos de ter paciência, tranquilidade, pois o gol vai sair naturalmente", destacou o jogador.

O meio-campista também enfatizou a importância de a equipe celeste exibir eficiência em sua zaga, pois qualquer gol marcado pelo River obrigará os cruzeirenses a marcarem pelo menos duas vezes em Belo Horizonte, tendo em vista o maior peso das bolas na rede fora de casa para efeito de desempate. Na partida de ida do mata-mata, realizada na semana passada, na Argentina, houve empate por 0 a 0.

"A gente está bem focado, sabendo o que o adversário pode apresentar. Temos de estar bem preparados para executar o que o Mano passará para a gente. Tentamos o gol lá (em Buenos Aires) e não conseguimos. Aqui, a gente tem de ter uma defesa sólida... Atacar todo mundo junto para sair com a vitória. Sabemos que o torcedor deseja muito a Libertadores. E esperamos o apoio deles mais uma vez", disse Marquinhos Gabriel. "Agora é sermos agressivos, fazer um jogo intenso para sair com a classificação. Lá sofremos um pouquinho primeiro tempo, mas no segundo encaixamos a marcação. Agora, é seguir forte e buscar a vitória", projetou.

TREINO FECHADO - Nesta segunda-feira, por sinal, a imprensa pôde acompanhar apenas a entrevista coletiva do meia. O técnico Mano Menezes fechou todo o treino da tarde e não deu pistas em relação ao time que escalará nesta terça. O meias Robinho e Thiago Neves, que se recuperam de dores na panturrilha, são considerados dúvidas, sendo que o primeiro deles é o que tem maior chance de possivelmente não começar entre os titulares.

Uma provável formação da equipe para esta terça-feira é a seguinte: Fábio; Orejuela, Dedé, Léo e Egídio; Henrique e Lucas Romero; Robinho (Ariel Cabral), Thiago Neves (Fred) e Marquinhos Gabriel; Pedro Rocha.

PROMESSA RENOVA - Considerado uma promessa das categorias de base do Cruzeiro, o lateral-direito Danilo assinou nesta segunda-feira o seu primeiro contrato profissional com o clube. O jogador de 16 anos firmou acordo de cinco temporadas com o time.

"Estou muito feliz com a assinatura do meu primeiro contrato num clube como o Cruzeiro, onde jogo deste os meus 14 anos. É sinal de que a diretoria confia no meu futebol. Foi com esta camisa que cheguei à seleção brasileira e, agora, com este novo contrato, é focar ainda mais para, daqui para frente, eu possa buscar grandes coisas com esta camisa", disse Danilo, que soma 16 jogos pelo time sub-17 celeste e que também já foi convocado por várias vezes para as equipes de base do Brasil.