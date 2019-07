Kim Kardashian lançará documentário sobre o sistema prisional dos EUA

29/07/2019 | 17:36



Kim Kardashian anunciou no último sábado, 27, que lançará um documentário sobre a reforma do sistema prisional dos Estados Unidos. Ainda não há previsão de estreia.

De acordo com a empresária, a obra já foi filmada e ela pretende levá-la ao ar no canal Oxygen, especializado em produções sobre crimes.

"Eu espero que vocês aprendam sobre o sistema judicial da mesma forma que eu aprendi", escreveu.

No mesmo dia em que divulgou a novidade, ela postou fotos ao lado de detentos de uma penitenciária em Washington, D.C., capital dos Estados Unidos, onde os presos têm aulas com professores da Universidade de Georgetown. "Eu encontrei tantas pessoas incríveis que mal posso esperar para compartilhar as histórias delas com vocês", disse.

A empresária cursa Direito e atua ao lado de advogados na redução de pena de detentos que cometeram crimes não-violentos no país. Ela pretende prestar o exame da Ordem dos Advogados dos Estados Unidos em 2022 para, enfim, exercer a profissão na área criminal.