29/07/2019 | 17:11



Bárbara Evans está noiva! A modelo, que participou de uma edição inesquecível de A Fazenda, mostrou, nas redes sociais, que o namoro com o Gustavo Theodoro, com quem o relacionamento veio a público em março de 2018, virou noivado!

O empresário pediu a loira em casamento no badalado restaurante da Torre Eiffel, em Paris.

Ela compartilhou a notícia no Instagram: Gente, quem me conhece sabe que meu sonho sempre foi me casar, (e eu nunca tive vergonha disso ) ser esposa e Mãe! Gratidão meu Deus. NUNCA desista dos seus sonhos. Quem acredita sempre alcança.