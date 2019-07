Ator de Me Chame Pelo Seu Nome deixa filho chupar seus dedos do pé e causa polêmica na web

29/07/2019 | 17:10



Armie Hammer, mais conhecido por ter atuado em Me Chame Pelo Seu Nome, virou notícia após publicar um vídeo, digamos, inusitado. Em seu Stories, o astro mostra o filho, Ford, de dois anos de idade, chupando os dedos do pé do pai. Na legenda, Armie ainda informou o seguinte:

Isso aconteceu por sólidos sete minutos, disse ainda acrescentando uma hashtag escrita fetiche por pés.

O vídeo rapidamente viralizou nas redes sociais e o ator logo virou um dos assuntos mais comentados do Twitter. Ele recebeu diversas críticas, além de memes para demonstrar as reações negativas:

Armie Hammer não apenas deixou seu filho chupar seus dedos, como também gravou um vídeo E postou no Instagram...?

Checar por que Armie Hammer está sendo comentado foi o pior erro da minha vida.

Eu já sei que o Armie Hammer vai emitir uma nota por meio de um aplicativo em que ele culpa a internet por estragar tudo e transformar em algo sexual... não, senhor, isso apenas NÃO é normal.

Depois, por meio do Instagram, a esposa dele, Elizabeth Chambers, saiu em defesa de Armie. Segundo informações do TMZ, ela teria respondido um homem na rede social dizendo o seguinte:

Não foram sete minutos... foi tipo cinco segundos. Nosso filho gosta de brincar com os pés das pessoas e eu coloquei o vídeo da nossa transmissão em família porque essa é uma piada recorrente. Compartilhar o vídeo no Instagram não foi definitivamente uma boa ideia, mas posso garantir a vocês que a segurança e o bem-estar do nosso filho é sempre nossa primeira prioridade.