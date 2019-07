Jeep Camp permite contato off-road com veículos da marca em ambiente familiar

Leo Alves



29/07/2019 | 16:48

Aberto ao público, o evento Jeep Camp está sendo realizado em Mairiporã, Grande São Paulo, e pode ser visitado até o dia 11 de agosto. O Garagem360 visitou o local e aproveitou para andar na nova geração do Jeep Wrangler, que estreou no Brasil neste ano.

Jeep Camp: test-drive

Ao chegar ao local, a primeira preocupação foi entrar na fila pelo test-drive off-road. Qualquer pessoa habilitada e com a CNH válida pode andar nos modelos da Jeep. São quatro opções: Renegade, Compass, Grand Cherokee e Wrangler, que foi o escolhido pela reportagem pelo fator novidade e a aptidão 4×4.

Por ser um pequeno circuito fechado, não foi possível conhecer todas as características do carro. Entretanto, foi possível sentir um pouco da capacidade do Wrangler em superar desafios off-road. Por dentro, a cabine é luxuosa e acomoda bem o condutor, com banco macio e envolvente. O painel tem leitura fácil e os modos de tração são selecionados por uma alavanca. Já o câmbio é o automático de oito marchas.

O terreno da pista exige que o jipe utilize o modo 4×4 com reduzida. E logo nos primeiros metros é possível sentir a força do motor 2.0 turbo de 270 cv e 40,7 kgfm de torque. para não danificar a pista, o instrutor pede para que a aceleração seja leve e contínua. E mesmo sem pisar fundo, o modelo supera a primeira rampa sem dificuldades. Para desce-la não é necessário nem acionar os freios, já que o modo de descida de ladeira faz todo o serviço.

Superada essa parte, vem o desafio mais assustador, que é o disco de torção. Ele coloca o carro a 20 graus de inclinação em uma curva de 180 graus de raio. A sensação é de que o carro vai tombar, mas o instrutor garante que o Wrangler é capaz de superar até 45 graus de inclinação. Depois desse desafio, o veículo passou sem dificuldades por um trecho alagado e outro com lama, antes de encarar a caixa de ovos e o pêndulo, encerrando o percurso sem dificuldades.

Foto: Leo Alves/Garagem360 Disco de torção é um dos exercícios mais desafiadores da pista

Atrações

Há outras atrações no local, como a parede de escalada, exposição de modelos históricos da marca, estúdio de tatuagem temporário, empréstimos de bicicletas, área para crianças, loja de roupas da Jeep Gear e de acessórios Mopar, além de área de alimentação com food truck.

De brinde, há um galpão que reúne máquinas antigas, vagões e locomotivas históricas, e até mesmo alguns carros clássicos, como o Ford Galaxie, a Volkswagen Brasília e o Romi-Isetta.

Todo o ambiente é propício para a família, embora o grande atrativo seja mesmo a pista off-road. Para quem quiser conferir de perto, o local estará aberto nos dias 2, 3, 4, 9, 10 e 11 de agosto.

Serviço Jeep Camp

Endereço: Av. Dr. Thomaz Rodrigues da Cruz, 29, Mairiporã/SP, 07600-000

Data: Dias 2, 3, 4, 9, 10 e 11 de agosto

Horário: das 9h às 18h

Inscrições e mais informações: https://www.jeep.com.br/camp. html#

Na galeria, confira algumas imagens do local.

Foto Leo Alves/Garagem360 Evento da Jeep permite conhecer de perto as capacidades off-road dos carros da marca