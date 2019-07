29/07/2019 | 16:10



Silvio Santos fez alguns comentários indiscretos durante o seu programa no último domingo, dia 28. O apresentador recebeu Dudu Camargo e Marcão do Povo no quadro Jogo das 3 Pistas e fez piada com os rumores sobre a orientação sexual do jornalista do Primeiro Impacto.

- Já me disseram que você não gosta de galinha, gosta mais de pinto, disparou Silvio.

- A gente pode comprar um pintinho, deixar ele crescendo, conforme ele for virando galo a gente deixa ele aí, respondeu Dudu, tentando falar sobre animais e não sobre sua sexualidade.

- Ninguém tem culpa da sua preferência por pinto grande, pinto crescido, insistiu o dono do Baú.

