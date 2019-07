Soundiiz: plataforma permite transferir playlists entre serviços de streaming

Bianca Bellucci



29/07/2019 | 15:48

Se você possui conta em mais de um streaming de música e tem preguiça de copiar aquela playlist top de um para outro, saiba que esse processo pode ser automatizado. Isso porque Soundiiz é o site que transfere listas entre as plataformas.

A versão gratuita do software dá direito a transferir playlists com até 200 músicas. Para sincronizar os serviços de streaming e copiar mais faixas, é necessário desembolsar US$ 3 ao mês. Aqui, porém, o 33Giga ensina como usar de graça o Soundiiz. Confira!

1. Acesse o Soundiiz e clique em “Start now”. Será necessário criar uma conta na plataforma. Você pode fazer isso a partir de um e-mail ou usando um perfil já existente no Facebook, Google ou Twitter.

2. Agora, conecte todos serviços de streaming que você tem. Basta selecionar o ícone dedicado no lado esquerdo da tela. O Soundiiz dá suporte a 33 plataformas diferentes.

3. Ao finalizar as conexões, o Soundiiz apresentará todas as playlists dos serviços na tela principal. Vá até a lista que você quer copiar e clique com o botão direito do mouse. Selecione a opção “Convert to…”.

4. Dê um nome e uma descrição à playlist (você pode manter os dados originais) e clique em “Save configuration”.

5. Selecione as músicas que deverão ser exportadas e dê um toque em “Confirm tracklist”.

6. Escolha o serviço que receberá a playlist e aguarde o processo de transferência ser concluído.

7. Pronto! A playlist estará disponível em seu outro serviço de streaming.

