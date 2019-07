'O mais difícil é o Piccinini', diz Mara Maravilha sobre colegas de programa

29/07/2019 | 15:27



A apresentadora Mara Maravilha falou sobre sua volta ao Fofocalizando, do SBT, e sua relação com Leo Dias, Livia Andrade e Décio Piccinini, seus colegas de programa, em entrevista ao Pânico desta segunda-feira, 29.

Conhecida por seu relacionamento turbulento com os outros apresentadores da atração, Mara opinou sobre os colegas: "Acho que o mais difícil é o 'Picci' Décio Piccinini, mas que também me respeita, e o Leo Dias. O Leo é fundamental no programa".

"O pessoal pensa muito que a Livia Andrade é o grande problema... Pra mim não é... O Décio Piccinini é um baita de um profissional, uma pessoa de idade, mas eu também sou uma profissional, não sou uma menina. A gente tem que ser de igual para igual.", afirmou.

Mara Maravilha e Leo Dias

"Em relação ao Leo Dias, o Leo realmente é essencial para o programa. Mas antes de ter o profissional, tem que ter o ser humano, ele tem que estar bem com ele. Ele vai conseguir e faz parte das nossas orações, sem demagogia", garantiu a apresentadora.

Em outro momento, Mara comparou sua relação com o jornalista à de clássicos personagens do mundo dos desenhos animados: "Eu e o Leo, a gente é o Tom e o Jerry. Eu gosto muito dele, mas não vou abrir mão da minha opinião. Não vou ser manipulada. Vou procurar ser menos apimentada, um pouco. Mas eu amo pimenta, e sou Maravilha. Não quero provocar ninguém, mas não me provoque.

"Eu gostaria de gostar menos do Leo Dias. Eu. Ponto. Entendeu? Resumindo, porque é muito 'disse me disse'... Eu gostaria de gostar menos, porque acho que a gente ama a Deus sobre todas as coisas, ama a gente como ama ao próximo. Você tem que gostar de você. Quem é inteligente tá entendendo o que eu tô falando, porque eu gosto dele, mas tenho que gostar mais de mim", complementou.

Mara Maravilha e Livia Andrade

Ao falar de sua outra colega de Fofocalizando, Mara Maravilha fez questão de citar Antonia Fontenelle, que esteve envolvida em uma recente briga entre Leo Dias e Livia Andrade.