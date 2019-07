Com gols de Marinho e Uribe, reservas do Santos empatam jogo treino com sub-23

29/07/2019 | 14:34



Um dia após derrotar o Avaí por 3 a 1 e assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, o elenco do Santos retomou a rotina de treinamentos no CT Rei Pelé. Nesta segunda-feira, enquanto os titulares no domingo fizeram trabalhos regenerativos, os reservas disputaram um jogo-treino contra a equipe sub-23, que participa do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, e empatou por 2 a 2.

A atividade foi fechada e teve suas informações divulgadas pela assessoria de imprensa do Santos. O primeiro gol da equipe principal foi marcado por Marinho, que entrou durante o segundo tempo do duelo com o Avaí, após assistência de Evandro, meia recém-contratado e que ainda não fez a sua estreia pelo time, embora tenha figurado no banco de reservas nos três duelos que o time disputou após a retomada do Brasileirão.

Já o segundo gol santista foi do atacante colombiano Uribe, que perdeu a titularidade para o compromisso com o Avaí. E ele saiu após passe do meia peruano Cueva, que ainda não foi aproveitado pelo Santos após ser vice-campeão da Copa América - ele teve dez dias de folga e depois foi liberado para acompanhar o nascimento prematuro do seu filho. De volta, não foi relacionado para o compromisso do fim de semana.

Os gols da equipe sub-23 santista foram marcados pelo atacante Kaio Jorge e pelo meio-campista Jobson, contratado após se destacar no Campeonato Paulista pelo Red Bull Brasil, mas que ainda não foi aproveitado pelo técnico Jorge Sampaoli no time principal.

Após a atividade desta segunda-feira, o elenco do Santos vai folgar na terça. A equipe se reapresentará na quarta, quando iniciará a preparação para o duelo de domingo com o Goiás, na Vila Belmiro, pela 13ª rodada do Brasileirão. Suspenso da partida contra o Avaí, o zagueiro Lucas Veríssimo volta a ficar à disposição de Sampaoli.