Maiara e Fernando deixam de se seguir em rede social e apagam fotos do casal

29/07/2019 | 14:11



Maiara e Fernando deram um susto nos fãs! Isso porque ambos deixaram de se seguir no Instagram e, de quebra, ainda apagaram alguns cliques em que aparecem juntos. O sertanejo ainda mantém algumas fotos e vídeos, em que eles aparecem cantando. Já Maiara não possui mais nenhuma imagem ao lado do amado.

Isso fez com que os fãs do casal passassem a ficar preocupados. O que não ajudou também foi o fato de Fernando ter publicado um vídeo na rede social em que aparece cantando Evidências de Chitãozinho e Xororó. No registro, ele escolheu um trecho da música que diz o seguinte:

Quando digo que deixei de te amar...

Os fãs logo suspeitaram e começaram a fazer comentários do tipo:

Não deixa esse amor ir embora...

Eita esse amor dói demais, os dois se amam. E essa bobagem, não perde tempo vocês dois.

