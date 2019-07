Najila Trindade confronta Neymar Jr. por mensagem e o chama de menino: Negue olhando em meus olhos

29/07/2019 | 14:10



Mais um capítulo da polêmica envolvendo Najila Trindade e Neymar Jr. se desenrola. Dessa vez, a modelo que acusa o atleta de estupro se pronunciou por meio de uma mensagem enviada à ESPN e desafiou o jogador de futebol a uma acareação, um encontro das partes e testemunhas de um caso na frente do júri. Além disso, também chamou o atleta de menino e disse que ele não é punido como deveria.

Najila mandou uma mensagem quando estava no interior da Bahia com seu filho e parentes. Ela falou com a publicação por meio do celular de seu advogado, Cosme Araújo, e escreveu:

Neymar não foi nem homem pra assumir que me bateu. Primeiro disse que não bateu, depois disse que bateu a meu pedido. E aí, menino Ney? Bateu ou não bateu? O que o papai te orientou a falar? Sua molecagem está atrapalhando os lucros dele. Você não pode ser punido como qualquer pessoa normal, porque te educar para virar homem faz mal aos negócios.

Ela também confrontou Neymar para que ele se encontre com ela cara a cara na frente de um juiz:

Faça uma acareação comigo e negue olhando em meus olhos. Eu assumo a responsabilidade de ter dado tapas em você e explico o porquê de ter tido tal reação. Como seu pai mesmo afirmou: Eu sou mulher! E por isso mesmo assumirei meus atos. Assuma a sua parcela de responsabilidade dessa tragédia para que assim você comece a ter o respeito de seu próprio pai, para que ele comece a te respeitar como um homem e pare de dizer por aí que você é um menino.

As equipes de Neymar e do pai do jogador não se manifestaram sobre o assunto.