Opositor russo Alexei Navalny foi envenenado com agente químico, afirma advogada

29/07/2019 | 13:51



O líder opositor russo Alexei Navalny, transferido no Domingo (28) da prisão para um hospital, foi "envenenado por um agente químico desconhecido", afirmou nesta segunda-feira, 29, sua advogada Olga Mikhailova.

"Nossos médicos são categoricamente contra o retorno dele ao centro de detenção, já que consideram que existe uma ameaça para sua saúde", disse a defensora em frente ao hospital no qual Navalny foi atendido, completando que o diagnóstico oficial foi "dermatite por contato".

A oftalmologista de Navalny, Anastasia Vasilieva, afirmou que depois de ser avaliado o político opositor foi levado novamente para a prisão apesar de não estar "totalmente restabelecido".

Segundo Anastasia, a conclusão de que Navalny pode ter sido exposto a algum agente químico tem como base seus sintomas e a atitude "estranhamente nervosa" da equipe do hospital, que foi autorizada a ver seu paciente, mas não examiná-lo.

"Pegamos amostras do cabelo e da camiseta (de Navalny) para realizar uma análise independente, possivelmente na Europa", afirmou Anastasia ao canal de TV online RainTV.

Um representante do hospital apenas indicou que a condição do político era "satisfatória" e sua temperatura normal.

Alexei Navalny, de 43 anos, principal opositor ao governo russo, foi mandado para a prisão na quarta-feira. No sábado, uma manifestação da oposição para reivindicar eleições livres terminou com mais de 1.400 pessoas detidas em Moscou, de acordo com uma ONG especializada em monitorar os protestos no país.

Navalny foi hospitalizado no domingo, oficialmente por uma reação alérgica. Segundo sua médica, o opositor estava com as pálpebras inchadas e com múltiplos abscessos no pescoço, costas, tronco e cotovelos. "A origem da reação alérgica não foi detectada. Alexei nunca teve reações alérgicas em sua vida", ressaltou a porta-voz do opositor, Kira Iarmych, no Twitter.

Em 2017, Navalny foi tratado na Espanha por uma queimadura no olho, causada por um corante químico verde pulverizado em seu rosto. (Com agências internacionais).