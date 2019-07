Participante do 'MasterChef' deixa prato cair no chão no final de prova

29/07/2019 | 13:26



A edição do MasterChef deste domingo, 28, surpreendeu aos espectadores. Não só pela prova de eliminação, com um relativo grau de dificuldade, como pelo acidente que ocorreu com um dos participantes.

O desafio lançado pelos jurados foi a execução de um pato laqueado. Minutos antes do fim da prova, o alimento preparado por Eduardo simplesmente caiu no chão. Todos ficaram desesperados. Hayla, colega de reality, gritou: "Pega, Eduardo! Caiu no papel!". Eduardo titubeou, mas decidiu resgatar o pato.

Os internautas não perdoaram. "É só pegar do chão antes de cinco segundos e assoprar. Desinfeta na hora. Mãe nunca mente", escreveu um internauta. "Menu de hoje: Pato à dona Armênia", comentou outro, lembrando do personagem de Aracy Balabanian na novela Rainha da Sucata, de 1990. A atriz ficou conhecida pelo sotaque carregado e quando dizia que queria implodir o prédio e jogá-lo 'na chon', ou seja, 'no chão'.