29/07/2019 | 13:21



O cantor britânico Elton John fez uma postagem em seu Instagram nesta segunda-feira, dia 29, celebrando seus quase 30 anos de sobriedade. "Há 29 anos eu era um homem acabado, e finalmente tive coragem de dizer três palavras que mudariam minha vida: 'preciso de ajuda'", escreveu o cantor.

"Obrigado a todas as pessoas que me ajudaram ao longo de minha jornada pela sobriedade. Serei eternamente grato", escreveu o músico. Elton John enfrentou problemas relacionados à dependência química e envolvimento com drogas e álcool, que foram abordados inclusive no filme biográfico "Rocketman", lançado recentemente.